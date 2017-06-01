Охота видео

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Охота в Москве и Московской области Московская область с царских времён славилась охотничьими угодьями. Разнообразие зверя и птицы в лесах и полях очень велико, а на территории действует 37 охотхозяйств и 62 угодья. Более 40% площади региона покрыто смешанными и хвойными лесами, что создаёт благоприятные условия для воспроизводства дичи. Большинство массивов не очищается от валежника, что только улучшает общую ситуацию. На территории области доступна охота на пушного зверя,

Охота с луком Лук является одним из старейших видов оружия, которое применяется для охоты на протяжение более 10 тысяч лет. Несмотря на большую популярность огнестрельного оружия, метание стрел все равно находит своих поклонников и в настоящее время. Стоит отметить, что это достаточно трудоемкое занятие, и для первого попадания в цель новичку требуются месяцы упорных тренировок.