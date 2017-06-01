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Охота видео

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Охота на тетерева в ноябре видео
Охота на тетерева в ноябре видео
Осенняя охота на вальдшнепа
Осенняя охота на вальдшнепа
Охота на глухаря осенью с подхода
Охота на глухаря осенью с подхода

Видео - охота с собаками

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Русско-европейские лайки работа по кабану
Русско-европейские лайки работа по
Охота на фазана с сеттерами в Новой Зеландии
Охота на фазана с сеттерами в Новой
Работа Пойнтера по куропатке
Работа Пойнтера по куропатке
Охота с Курцхаарами - опытными и первопольными
Охота с Курцхаарами - опытными и
Английский спрингер спаниель - подъем фазана, остановка
Английский спрингер спаниель - подъем
Статьи
Охота в Москве и Московской области Охота в Москве и Московской области
Московская область с царских времён славилась охотничьими угодьями. Разнообразие зверя и птицы в лесах и полях очень велико, а на территории действует 37 охотхозяйств и 62 угодья. Более 40% площади региона покрыто смешанными и хвойными лесами, что создаёт благоприятные условия для воспроизводства дичи. Большинство массивов не очищается от валежника, что только улучшает общую ситуацию. На территории области доступна охота на пушного зверя,
Охота с луком Охота с луком
Лук является одним из старейших видов оружия, которое применяется для охоты на протяжение более 10 тысяч лет. Несмотря на большую популярность огнестрельного оружия, метание стрел все равно находит своих поклонников и в настоящее время. Стоит отметить, что это достаточно трудоемкое занятие, и для первого попадания в цель новичку требуются месяцы упорных тренировок.
Охота на уток с лодки Охота на уток с лодки
Охота на уток с лодки подходит в заболоченных местах в труднодоступными берегами. В таких местах ходьба фактически невозможна, поэтому без плавсредства никак не обойтись. Если вы охотиться с лодки, то подойдут большие водоемы с заливами и островками, заросшими плавнями. В лодке находятся два охотника, которые периодически меняются местами. Один управляет движением лодки, другой на посту и стреляет по впереди взлетающим уткам.
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